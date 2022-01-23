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09:24

Между станциями "Пыхтино" и "Внуково" столичного метро начали прокладывать тоннели

город строительство метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Между станциями "Пыхтино" и "Внуково" Калининско-Солнцевской линии метро начали прокладывать тоннели, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работы ведет щит "Роза". Ранее этот щит завершил проходку в сторону действующей станции "Рассказовка".

"При следовании в аэропорт со станции "Пыхтино" поезда будут пересекать реку по новому метромосту и лишь затем уезжать в подземный тоннель в сторону станции "Внуково". Сейчас на станциях "Пыхтино" и "Внуково" ведутся монолитные работы, готовность основных конструкций – 64 процента и 28 процентов соответственно. Весь новый участок линии готов почти на треть", – пояснил Бочкарев, слова которого передает портал мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что щит "Роза" пройдет свой путь на глубине от 10 до 16 метров: работа будет вестись вдоль автомобильного тоннеля под дорожным полотном Центральной улицы поселка Внуково и мостовыми конструкциями эстакады к вокзальному комплексу аэропорта.

"На трассе тоннеля залегают многочисленные инженерные коммуникации", – рассказал Кравцов.

Ранее в Москве началось строительство второго тоннеля на центральном участке Троицкой линии метро. Проходческий щит "Ольга" пройдет почти 2,5 километра между станциями "Вавиловская" и "Академическая". Тоннель будет пролегать вдоль Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова.

Кроме того, в 2022 году планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты завершат строительство девяти станций в этом году, к 2023 году большое кольцо метро должно замкнуться.

БКЛ станет крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Линия будет состоять из 31 станции, а общая длина БКЛ составит 71 километр.

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