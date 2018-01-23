Спортсмены из 37 стран станут участниками шахматного фестиваля Moscow Open-2018

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Представители 37 стран мира примут участие в международном шахматном фестивале Moscow Open-2018, который пройдет в столице с 25 января по 5 февраля.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, участниками турнира станут более 2 тысяч человек из 37 стран мира, в том числе из Колумбии, Индии, Сингапура, Гаити, Непала, Мексики, США, Перу, Чили, Эквадора. Традиционно в нем примет участие большое количество московских шахматистов – более 500 человек. Самому юному участнику турнира всего четыре года, а самому взрослому – 92.

Всего состоится восемь турниров, в том числе этапы Кубка России среди мужчин и женщин. Отдельно будут определены лучшие игроки среди ветеранов и любителей.

Ранее сообщалось, что новый раздел, посвященный шахматам, появился в онлайн-сервисе "Мои достижения". На портале школьники, которые увлекаются шахматами, смогут сами выбрать подходящий уровень сложности игры и устроить мини-турнир как с компьютером, так и с другими пользователями портала. Отмечается, что бросить вызов онлайн можно любому участнику.

По словам заведующего лабораторией образовательных инноваций Московского центра качества образования Дамира Закирова, раздел "Шахматы" позволяет проводить онлайн-турниры среди обучающихся без использования дополнительных средств. "В дальнейшем планируется организация онлайн-турниров команд образовательных организаций как внутри одной школы или района, так и на городском уровне", – добавил Закиров.

Уточняется, что приступить к шахматным тренировкам или испытать себя в виртуальном турнире можно как с компьютера, так и с мобильного гаджета. Нужно лишь иметь доступ в интернет и создать свою учетную запись в сервисе "Мои достижения".

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