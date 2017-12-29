Шахматный раздел появился на сайте сервиса "Мои достижения"

29 декабря, 13:47
Фото: mos.ru
Новый раздел, посвященный шахматам, появился в онлайн-сервисе "Мои достижения", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На портале школьники, которые увлекаются шахматами, смогут сами выбрать подходящий уровень сложности игры и устроить мини-турнир как с компьютером, так и с другими пользователями портала. Отмечается, что бросить вызов онлайн можно любому участнику.
По словам заведующего лабораторией образовательных инноваций Московского центра качества образования Дамира Закирова, раздел "Шахматы" позволяет "проводить онлайн-турниры среди обучающихся без использования дополнительных средств". "В дальнейшем планируется организация онлайн-турниров команд образовательных организаций как внутри одной школы или района, так и на городском уровне", – добавил Закиров.
Уточняется, что приступить к шахматным тренировкам или испытать себя в виртуальном турнире можно как с компьютера, так и с мобильного гаджета. Нужно лишь иметь доступ в интернет и создать свою учетную запись в сервисе "Мои достижения".
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