Шахматный раздел появился на сайте сервиса "Мои достижения"

Новый раздел, посвященный шахматам, появился в онлайн-сервисе "Мои достижения", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На портале школьники, которые увлекаются шахматами, смогут сами выбрать подходящий уровень сложности игры и устроить мини-турнир как с компьютером, так и с другими пользователями портала. Отмечается, что бросить вызов онлайн можно любому участнику.

По словам заведующего лабораторией образовательных инноваций Московского центра качества образования Дамира Закирова, раздел "Шахматы" позволяет "проводить онлайн-турниры среди обучающихся без использования дополнительных средств". "В дальнейшем планируется организация онлайн-турниров команд образовательных организаций как внутри одной школы или района, так и на городском уровне", – добавил Закиров.

Уточняется, что приступить к шахматным тренировкам или испытать себя в виртуальном турнире можно как с компьютера, так и с мобильного гаджета. Нужно лишь иметь доступ в интернет и создать свою учетную запись в сервисе "Мои достижения".