Уроки шахмат помогут школьникам улучшить результаты в исследованиях

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Введение уроков шахмат в школах поможет учащимся улучшить свои позиции в международных исследованиях, полагает глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Сергей Кравцов.

"Шахматы, другие виды дополнительной деятельности – они будут способствовать повышению результатов, ну как минимум их удержанию. Потому что шахматы развивают логическое мышление, позволяют анализировать ситуацию, принимать то или иное решение, что, конечно, важно для современного человека", – цитирует Кравцова RT.

Глава надзорного ведомства отметил, что российские школьники показали хорошие результаты в исследовании PISA, рассказывающем об умении подростков использовать математическую и читательскую грамотность в повседневной жизни. Речь идет об измерениях 2016 года.

По его словам, ученики продемонстрировали самый стремительный рост в мире. Дальнейший рост может поддержать введение шахмат как постоянной дисциплины в школах, пояснил Кравцов.

Международное исследование TIMSS о качестве естественно-научного образования в четвертых, восьмых и одиннадцатых классах, также показало хорошие результаты у школьников из РФ, добавил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что занятия по шахматам для учеников с первого по четвертый класс сделают обязательными в российских школах. Проект планируется реализовать в ближайшие два года. Играть партии школьники будут один час в неделю.