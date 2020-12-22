Семь домов планируют ввести в Выхине-Жулебине по программе реновации в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Семь домов планируют ввести в эксплуатацию в Выхине-Жулебине по программе реновации в 2023 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.
Жилые здания возводятся по адресу улица Академика Скрябина, владение 3. Руководитель ведомства Рафик Загрутдинов рассказал, что в настоящее время специалисты занимаются возведением монолитных конструкций и производят монтаж стеновых панелей.
Всего в домах будет 902 квартиры, из них 14 квартир обустроят для маломобильных граждан. Фасады здания облицуют керамическим кирпичом, на них установят короба для кондиционеров.
Первые этажи отдадут под нежилые помещения. Там смогут разместиться различные магазины, кафе, салоны красоты и другие организации. В вестибюле жилой части оборудуют комнату для консьержа, а также пространство для хранения уборочного инвентаря и почтовых ящиков.
Дворовую территорию озеленят и благоустроят. Там расположатся спортивная и детская площадки, а также пространство для отдыха взрослых.
Ранее сообщалось, что жилой дом по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в районе Северное Тушино до конца 2020 года. Односекционный дом расположен по адресу улица Свободы, владение 67, корпус 5.
"Москва сегодня": более 28 тыс семей за 3 года получили новое жилье по программе реновации
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