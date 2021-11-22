Три новые межрегиональные ярмарки оборудуют в Москве до конца года – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина анонсировала открытие трех новых круглогодичных ярмарок в столице.

На данный момент в Москве работают 53 круглогодичные ярмарки на 1 166 торговых мест. Приобрести здесь можно мясные продукты, рыбу, фрукты и овощи, а также молочную продукцию и натуральные сладости.

"Развивая такой формат в дополнение к уже имеющимся, мы расширяем для горожан выбор лучших товаров в пешей доступности. На круглогодичных ярмарках жители могут купить продукты отечественных производителей более чем из 40 регионов – Крыма, Кубани, Ставропольского края, Мурманской, Липецкой, Астраханской областей и многих других", – добавила Сергунина.

Ярмарочные павильоны выполнены в 10 тематиках ("Крым", "Франция", "Япония" и другие). Выбор делают горожане на портале "Активный гражданин". В пресс-службе "Московских ярмарок" объяснили, что дизайн площадок призван передать атмосферу определенной страны или города.

Работа по организации межрегиональных ярмарок в Москве проводится с 2016 года. Круглогодичные площадки продолжают работу и в пандемию коронавируса, однако развлекательные мероприятия на территории павильонов приостановлены. Найти ярмарку в своем районе можно на сайте.

Ранее в Москве открылась ярмарка экологически чистых продуктов из Карелии. Как рассказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, здесь можно приобрести северный мед, ягоды, а также северное мясо и охотничьи продукты.