Объем производства ювелирных изделий и бижутерии в Москве вырос на 74%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объем производства ювелирных изделий, бижутерии и прочих аксессуаров в Москве вырос на 74% в период с января по август 2023 года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За восемь месяцев 2023 года предприятия города выпустили драгоценностей и бижутерии на 74 процента больше, чем за тот же период 2022-го. Отгружено товаров более чем на 27 миллиардов рублей", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Ефимова.

Столичные предприятия производят товары из золота, серебра, жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней, а также бижутерию из металла, пластика, стекла.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в настоящее время на московских ювелирных заводах производятся серьги, кольца, браслеты, часы, подвески, броши и другие товары. С начала этого года в Москве бижутерию произвели более чем на 466 миллионов рублей, что на 149,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее сообщалось, что московский лифтовой завод "МЭЛ", один из самых крупных в РФ, с начала 2023 года увеличил объем производства на 40% по сравнению с 2022 годом.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, достижению такого результата поспособствовала поддержка города.

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