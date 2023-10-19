Московский лифтовой завод увеличил объем производства на 40%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский лифтовой завод "МЭЛ", один из самых крупных в РФ, с начала 2023 года увеличил объем производства на 40% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, достижению такого результата поспособствовала поддержка города.

Также лифтовой завод находится на завершающей стадии строительства нового производственного цеха в рамках масштабного инвестиционного проекта. Для этого город предоставил предприятию земельный участок площадью 0,7 гектара в районе Гольяново. После окончания работ на завод смогут трудоустроиться свыше 80 жителей.

В апреле "МЭЛ" получил статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы. Сэкономленные средства предприятие может направить на собственное развитие.

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