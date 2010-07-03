В Москве пройдет фотовыставка в честь юбилея Льва Яшина

Фото: ТАСС/Юрий Моргулис

Выставка в честь юбилея легендарного футболиста Льва Яшина пройдет в Москве 24 октября. На ней представят фотографии, запечатлевшие самые яркие моменты его игры. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Всего выставка будет включать в себя 10 фотокартин. Выставка будет передвижной. Впервые ее представят 24 октября, затем она появится на различных площадках столицы.

По словам организаторов, Яшин сформировал образ отечественного футболиста на мировой арене. Он до сих пор является примером безупречной вратарской игры, трудолюбия и доброты. "Благодаря ему у сегодняшних футболистов есть пример, каким должен быть настоящий российский футболист", – подчеркнули создатели выставки.

22 октября Льву Яшину исполнилось бы 90 лет. Ушедший из жизни в 1990-м году Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола.

За свою карьеру он пять раз выигрывал чемпионат СССР, был победителем чемпионата Европы и серебряным призером континентального первенства. Кроме того, он выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира и стал единственным голкипером в истории, завоевавшим "Золотой мяч". Ни до, ни после ни один вратарь в мире не удостаивался этой чести.

