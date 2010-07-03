Захоронения семи человек времен войны нашли в Зеленограде

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Строители обнаружили на стройплощадке в Зеленограде захоронения семи человек времен Второй мировой войны.

По данному факту Следственный комитет начал проверку, рассказали Агентству "Москва" в СК по городу.

Останки будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, следователи займутся установлением родственников погибших.

В настоящее время криминалисты проводят осмотр захоронений на строительной площадке Алабушево.

Ранее скелетированные останки человека обнаружили в столичном районе Люблино во время ремонта ресторана.