Москвичи могут узнать о культуре городских палисадников в музее-заповеднике "Царицыно"

Фото: Сергей Шинов

Москвичи могут познакомиться с культурой уличных палисадников в ходе VIII Фестиваля исторических садов, который проходит в музее-заповеднике "Царицыно", сообщает пресс-служба Московского НПЗ.

В экспозиции под открытым небом представлены девятнадцать ландшафтных композиций. Палисадники выполнены по авторским эскизам из растений, адаптированных под природные условия столицы. Для всех желающих пройдут открытые мастер-классы ландшафтных дизайнеров по созданию зеленых палисадников в городе.

По словам генерального директора музея-заповедника "Царицыно" Елизаветы Фокиной, в программе фестиваля – концерты на летней сцене, лекции о садах, мастер-классы по уходу, обмен растениями, а также встречи с профессионалами и экскурсии с ландшафтными дизайнерами.

Кроме того, волонтеры МНПЗ поделятся опытом озеленения и благоустройства парков и скверов района Капотня, где с 2011 года высадили более 8,5 тысячи деревьев и кустарников в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

Как отметила генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, современная Капотня является благополучным и зеленым районом Москвы, где сохранилась самобытная планировка кварталов с немногочисленным и традиционным населением.

"Одной из ее отличительных черт являются уютные палисадники, устроенные жителями в своих дворах. В прошлом они неоднократно выигрывали на общегородских конкурсах. При поддержке волонтеров эта традиция развивается и выходит на новый уровень", – подчеркнула Трапкова.

В свою очередь, пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев отметил, что волонтеры ежегодно проводит массовые высадки новых зеленых насаждений с учетом пожеланий и запросов жителей.

Ранее сообщалось, что в выходные жителей и гостей столицы ждут "Летфест", модные советы, полумарафон и танцы в рамках проекта "Лето в Москве".

Любителей спорта приглашают сразу на несколько городских площадок. Например, в парке искусств "Музеон" в субботу, 23 августа, пройдет фестиваль самодельных летательных аппаратов "Летфест". В нем примут участие 20 команд. В этот же день желающие смогут посетить тренировку по стретчингу проекта "Лето. Пляж. Московский спорт".