Депутаты Мосгордумы поздравили жителей ЮЗАО с Днем флага

Фото: Арина Строилова

В Юго-Западном административном округе столицы депутаты Мосгордумы поздравили жителей с Днем государственного флага России, возле каскада прудов в Ясеневе прошел праздничный концерт, собравший большое количество зрителей всех возрастов, передает Агентство "Москва".

"Сегодня очень значимый день для нашей страны. <…> Государственный флаг – символ верности нашим ценностям, от которых мы никогда не отступим. История российского триколора уже насчитывает три с половиной столетия. Все это время Россия идет путем великих свершений и, как бы этого ни хотели наши оппоненты, с него не свернет", – обратился к москвичам депутат МГД Александр Семенников, открывая торжественное мероприятие.

В свою очередь, депутат Мосгордумы Людмила Гусева приняла участие в празднике в ландшафтном парке "Южное Бутово". Жители устроили там чаепитие, спортивные состязания и праздничный концерт.

"Уважение к государственному флагу – это уважение к своей Родине, ее культуре, традициям, залог согласия и ответственность за ту процветающую и сильную страну, в которой будут жить наши внуки и правнуки", – сказала Гусева.

Она также отметила важность патриотического воспитания молодежи, приобщения ребят к изучению истории своей страны.

Депутат МГД Наталия Метлина же приняла участие в праздновании на Коньковских прудах. Там для жителей были организованы концерт, конкурсы и творческие мастер-классы.

"В истории нашей Родины случались времена, когда символ страны – флаг – шел в атаку на врага вместе с бойцами. Взвивался победно над поверженным Рейхстагом. Наш флаг – это наша история, гордость страны, ее слава", – отметила Метлина в своем выступлении.

В Москве в рамках празднования Дня флага РФ прошел "МотоКосмоПробег". Его подготовили для жителей районов Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.

А на Поклонной горе курсанты Семеновского полка развернули огромный российский триколор. Его длина составила 40 метров, ширина – 27 метров, а вес – свыше 120 килограммов.

