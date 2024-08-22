В ЮАО байкеры устроили "МотоКосмоПробег" ко Дню российского флага

Фото: Анастасия Болонина

Колонна мотоциклов, украшенная в цвета российского флага, проехала по дорогам ЮАО в Москве. "МотоКосмоПробег" ко Дню флага России подготовили для жителей районов Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, сообщил летчик-космонавт, Герой РФ, депутат МГД Олег Артемьев.

По дорогам проехали столичные байкеры – представители московского отделения мотоклуба Guardsmen LE MC. Как указал Артемьев, это единственный в России клуб, члены которого являются сотрудниками правоохранительных органов. Мотоциклисты регулярно инициируют мероприятия патриотической направленности.

По словам депутата, для космонавтов российский триколор имеет особое значение. Он изображен на одежде, космических модулях и спускаемых аппаратах. На фоне флага на МКС записываются обращения. Флаг напоминает космонавтам о доме, близких и родине, сказал Артемьев.

"Поэтому выбор темы мероприятия я поддержал сразу. Вижу, что на Земле и в космосе одинаково трепетно относятся к государственному флагу", – рассказал он.

Герой РФ отметил, что для гостей специально делали остановки, где можно было сфотографироваться с мотоциклами и развернуть флаг России. Многие, продолжил он, приходили с детьми, чтобы пополнить семейный альбом фотографиями. Артемьев считает важным прививать уважение к символу российской государственности с раннего детства.

"Это то, что объединяет всех жителей большой страны. Наша задача – воспитать детей так, чтобы гордились нашей страной и ее великими достижениями", – заключил космонавт.

Ранее курсанты Семеновского полка развернули на Поклонной горе огромный российский триколор в День флага РФ. На торжественной церемонии присутствовали свыше 500 человек. Длина триколора составила 40 метров, ширина – 27 метров, а вес – свыше 120 килограммов. В мероприятии также участвовали члены детского столичного клуба "Лето побед", волонтеры и участники фестиваля "Творчество юных".

