Территорию между станцией "ВДНХ" и улицей Касаткина благоустроят

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Стартовали работы по благоустройству территории между станцией столичной подземки "ВДНХ" и улицей Касаткина. Рабочим предстоит создать инфраструктуру для запуска автобусных маршрутов.

"От метро "ВДНХ" автобусы направятся по улице Космонавтов к улице Ярославской, затем к улице Бориса Галушкина и через Проектируемый проезд №742 свернут на улицу Касаткина", – рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта.

Площадь благоустройства составит почти девять гектаров. Специалисты уже приступили к демонтажу старой и устройству новой "дорожной одежды". Работы планируют завершить к началу сентября.

Вдоль маршрута установят четыре остановочных павильона. Провода уберут под землю, для этого проложат 400 метров труб.

Накануне сообщалось, что в Щербинке появятся два маршрута, которые свяжут железнодорожную станцию и микрорайоны Гарнизон и Новомосковский. Там живут более 15 тысяч человек, и люди давно говорили, что общественного транспорта им не хватает. В итоге решили не только запустить автобусы, но и благоустроить весь район.

К осени работы по созданию инфраструктуры завершат и в Ново-Переделкине. По дорогам, которые соединяют Лукинскую улицу с Парковой в микрорайоне Лазенки, поедут автобусы. После ремонта изменится маршрут №497 "Станция метро "Рассказовка" – "Железнодорожная платформа Переделкино".

