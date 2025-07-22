Фестиваль "НАШИ в городе" впервые пройдет в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В кинопарке "Москино" впервые пройдет крупнейший музыкальный фестиваль "НАШИ в городе". В событии примут участие более 20 артистов.

Основная часть мероприятия пройдет на площадке "Дальневосточный город" с 26 по 27 июля. Также будут задействованы площадки "Ковбойский городок", "Уездный город", "Москва 1940-х" и "Хромакей".

На протяжении двух дней там будут выступать популярные исполнители НАШЕго Радио и актеры кино. Среди них известные музыкальные группы "Чайф", "Ленинград", "Крематорий" и многие другие. Кроме того, гостей ждут интересные игры, квесты, мастер-классы и кинопоказы. Желающие смогут поучаствовать в постановочных съемках и попробовать себя в роли настоящих актеров.

Приобрести билет можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что в столице пройдет первый фестиваль воздушных гимнастов "Трапеция" в рамках проекта "Лето в Москве", где соберутся спортсмены из России, Испании, Италии, Бразилии и Израиля. Фестиваль пройдет 24 июля на ВДНХ. Следить за мероприятием жители Москвы смогут в прямом эфире.