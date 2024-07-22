Спасатель Джетыгенов посетил место проведения работ по благоустройству набережных Яузы

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Место проведения работ по благоустройству набережных Яузы посетили руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов, глава муниципального округа Басманный Виктор Мейер и муниципальный депутат Ирина Абаева, передает корреспондент Агентства "Москва".

В ходе общественной инспекции выяснилось, что на ограждениях строительной площадки не хватает информации о проекте благоустройства и сроках его реализации, на что пожаловались местные жители. Получить эти сведения Максиму Джетыгенову и единомышленникам удалось только после обращения в управу Басманного района.

"Как доброволец-спасатель я хорошо знаю, что соблюдение требований безопасности особенно важно при выполнении работ на улицах и в других общедоступных местах. Порой даже такая деталь, как некачественная установка ограждения, может стать причиной беды. И, конечно же, жители имеют полное право знать, какие работы проводятся в их районе", – сказал Максим Джетыгенов.

В результате встречи стала очевидна необходимость установки информационных щитов и предоставления жителям Басманного района актуальных альбомов планируемого благоустройства. Максим Джетыгенов совместно с муниципальными депутатами пообещали взять реконструкцию набережных Яузы под личный контроль.

Между тем в Нагорном районе продолжается благоустройство Изютинского пруда. За ходом работ следит депутат Мосгордумы Ольга Мельникова. По ее словам, на сегодняшний день специалисты очистили от иловых отложений дно водоема. Также среди запланированных работ – создание биоплато.