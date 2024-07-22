Фасады 350 домов приведут в порядок в Москве в 2024 году по программе капремонта

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Фасады 350 домов приведут в порядок в рамках программы капремонта в Москве в 2024 году, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Специалисты уже приступили к ремонту дома 42/2 на улице Ивана Франко. У здания, построенного в виде буквы "Г" по проекту серии П-55 в 1984 году, обновят мелкую облицовочную плитку, а затем его покрасят в белый и фиолетово-синий цвета. Это позволит сделать фасад постройки не только эстетичным, но и энергоэффективным. Кроме того, приведут в порядок крышу и внутренние коммуникации, а также входные группы и балконы.

Также работники ремонтируют девятиэтажный дом 20 на улице Шипиловская, который построили в 1973 году по проекту серии II-49. Специалисты уже промыли стены здания, а панелям придали первоначальный вид. Полимерцементные смеси и армирующие сетки, которые будут применены в ходе работ, не позволят проникнуть внутрь влаге и холоду. Сам фасад покрасят в белый и оранжево-желтый оттенки.

В прошлом году специалисты завершили работы над домом 38 на улице Приорова. 12-этажное здание было возведено в 1971 году по проекту типовой серии II-67 ("Тишинская") из неокрашенного бежевого кирпича. В результате работникам удалось привести в порядок фасад, цокольные конструкции, балконы, подъезды, подвалы, а также поставить новые стеклопакеты. Кроме того, была заменена проводка, система холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.

Ранее специалисты приступили к капитальному ремонту жилого дома 1924 года постройки на улице Ленинской Слободе. Рабочие отремонтируют фасад и крышу, заменят внутренние инженерные системы. Сейчас им удалось расчистить стены дома от грязи, восстановить штукатурку и нанести антигрибковый состав для защиты от влаги. Далее они восстановят архитектурные элементы.

