Дом на проспекте Вернадского по программе реновации готов к заселению

В пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы сообщили о готовности к заселению по программе реновации нового дома на западе столицы. Заявление ведомства цитирует Агентство "Москва".
"Жилой дом по адресу: проспект Вернадского, дом 73, – 17-этажный, двухсекционный, построенный по индивидуальному проекту", – отмечается в сообщении.
В подземной части здания обустроены насосная станция, помещения теплового пункта и технический подвал. В каждой секции первого этажа оборудованы помещение консьержа, колясочная и комната уборочного инвентаря. В квартирах же предусмотрена полная внутренняя отделка.
В новостройку переселят жителей дома 77 на проспекте Вернадского. По состоянию на сегодняшний день в этом районе осуществляется переезд жителей из семи сносимых домов в шесть новостроек.
Ранее стало известно, что договоры на докупку жилой площади в квартирах по программе реновации заключила 331 семья. По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, это 87% от количества обращений. Всего желание приобрести жилье с большим количеством комнат изъявили 379 семей.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. Как отметил мэр, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.
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