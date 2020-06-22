Более 8 тыс предпринимателей получило помощь в центре поддержки экономики Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Свыше восьми тысяч предпринимателей получило помощь в центре поддержки экономики столицы за три месяца, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за этот период поступило 8,1 тысячи обращений от бизнеса из 20 отраслей экономики. Меры поддержки, принятые правительством Москвы, охватывают три четверти из них.
Он пояснил, что центр был создан для оперативного взаимодействия с предпринимателями в условиях временных ограничений.
"Чаще всего в центр обращались представители торговли, бытовых услуг, производства, общепита и образования – все они охвачены мерами поддержки", – рассказал Ефимов.
Как отмечается, после постепенного снятия ограничений количество обращений в центр снизилось – с тысячи до 200–300 обращений в неделю.
Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал, что на сайте центра также представлена полная информация о действующих в столице антикризисных мерах столичного и федерального правительства, работает сервис по автоматическому подбору мер и горячая линия.
Как стало известно ранее, центр "Моспром" разработал программу по стимулированию спроса на продукцию столичных компаний. Реализовать свои товары смогут предприятия, специализирующиеся на строительстве, агропромышленности, машиностроении и транспорте. Компании получат поддержку с целью их выхода как на внешний, так и на внутренний рынок. Таким образом, планируется возобновление межрегиональной кооперации.
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