Выставка шахмат открылась на станции метро "Воробьевы горы"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Выставка шахматной атрибутики открылась на станции московского метро "Воробьевы горы", передает портал мэра и правительства Москвы.

Там представлены эксклюзивные шахматные комплекты, афиши с чемпионата мира по шахматам 2018 года с автографами игроков и кубки гроссмейстеров.

Пассажиры метро могут увидеть фигуры из малахита, янтаря и лазурита, оригинальный набор шахмат советского хоккеиста Владислава Третьяка.

Также там представлены шахматы в стиле баухаус, копии средневековых шахмат Карла Великого и комплект, принадлежавший художнику-авангардисту Максу Эрнсту.

Экспозиция приурочена к проведению московского этапа турнира Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который пройдет с 17 по 29 мая.

30 мая в здании Аптекарского приказа в музее архитектуры имени Щусева откроется выставка "Пионеры советского модернизма".