"Пионеров советского модернизма" покажут в музее имени Щусева

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка "Пионеры советского модернизма" откроется 30 мая в здании Аптекарского приказа в музее архитектуры имени Щусева. Посетителям представят проекты советских архитекторов, созданные в 1950-1960-х годах.

На портале мэра и правительства столицы говорится, что специально для выставки разработан архитектурный макет Дворца пионеров на Воробьевых горах. Гости также увидят проекты павильонов всемирных выставок в Монреале, Москве и Брюсселе.

На выставке также будет представлен проект "Новые Черемушки" – первый столичный микрорайон нового типа.

Днем рождения послевоенного советского модернизма можно считать 4 ноября 1955 года, когда было опубликовано постановление "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве". В чистом виде советский модернизм просуществовал до конца 1960-х годов.

Выставка в музее архитектуры будет работать до 15 сентября.

Ранее сообщалось, что выставку редких графических листов итальянского архитектора Джакомо Кваренги 18 мая представит Московский Музей Василия Тропинина. Речь о работах из частной коллекции русско-немецкого художника и архитектора Сергея Чобана.

