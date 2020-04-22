Велосипедист уехал от патруля полиции, чтобы не предъявлять пропуск
В Москве велосипедист уехал от сотрудников полиции, чтобы не предъявлять пропуск, передает телеканал Москва 24.
Сотрудники полиции патрулируют улицы города для проверки пропуска, который начал действовать в столичном регионе с 15 апреля. Разрешение нужно на передвижение по городу на личном и общественном транспорте, в том числе на велосипеде.
В этот раз полицейские остановили супругов, однако при виде сотрудников в форме мужчина поменял свой маршрут и скрылся. Его жена рассказала, что вместе со своим мужем они отправлялись на дачу и соответствующий пропуск они оформили, однако все документы у мужчины.
29 марта Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавируса. Режим самоизоляции введен для всех жителей и гостей Москвы, а значительная часть предприятий и организаций временно приостановила работу.
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).
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