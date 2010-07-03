В Москве благоустроят улицы рядом с ТПУ "Ховрино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На улице Дыбенко расширят тротуары и замостят их плиткой. Транзитную часть улицы отделят от прогулочной с помощью газонов, кустов и деревьев, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Планируется дополнительно сделать дорожки из гранитной крошки. Их проложат в тех местах, где привыкли ходить люди. Также будет обустроена велодорожка, ее покроют мелкозернистым асфальтобетоном.

Специальная 500-метровая детская велодорожка пройдет вокруг сквера Березовая Роща. Игровые и спортивные площадки, зоны тихого отдыха, уличных тренажеров и площадки для выгула собак ждет модернизация.

Новый тротуар длиной 1,2 километра уложат на дороге, которая тянется к метро "Ховрино" по неосвещенной территории мимо заброшенных промзон и гаражных кооперативов.

Планируется установить около 70 энергоэффективных фонарей, удобные скамейки и лавочки. Для удобства пешеходов сделают пять лестниц на подъемах и спусках.

Ранее Сергей Собянин открыл пешеходные мосты из Западного Дегунина к метро "Ховрино". Пешеходный переход построили через Октябрьскую железную дорогу по просьбе местных жителей.

Строительство ТПУ "Ховрино" началось в 2017 году после открытия одноименной станции метро. Завершить работы планируется в 2020 году. Узел примет на себя основной поток пассажиров, следующих наземным общественным транспортом в аэропорт Шереметьево и обратно.

На ТПУ откроют перехватывающую парковку для автомобилей, двигающихся по трассе Москва – Санкт-Петербург. Узел станет конечной станцией для автобусных маршрутов, следующих из Финляндии, Белоруссии, Украины, Молдавии, Прибалтики, Санкт-Петербурга, Твери, Пскова, Ярославля и других российских городов.