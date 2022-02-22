Дом по программе реновации построят в Царицыне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В районе Царицыно построят жилой дом из трех отдельно стоящих корпусов по программе реновации. Проектная документация уже согласована, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В общей сложности в доме будет 470 квартир, из которых 217 однокомнатных, 178 двухкомнатных и 75 трехкомнатных.

"Несколько квартир будут оборудованы для комфортного проживания маломобильных людей", – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В квартирах выполнят внутреннюю отделку, соответствующую стандартам программы реновации. Фасад первых этажей облицуют кирпичом, а наружные стены второго этажа и выше – трехслойными панелями с пиленым кирпичом. Первые этажи оборудуют для помещений общественного назначения.

На прилегающей к дому территории оборудуют парковки, площадки для игр и спорта. На участке также сделают проезды и пешеходные зоны, места отдыха, разобьют газоны и высадят деревья.

Ранее сообщалось, что около 1,4 миллиона квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в рамках программы реновации в текущем году. Под заселение между тем будет передано порядка 1,1 миллиона квадратных метров жилья. Ожидается, что переезд в новые квартиры смогут начать 37 тысяч горожан.

