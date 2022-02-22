Четвертый дом по программе реновации передан под заселение в Конькове

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Фонд реновации

Более 120 семей начнут заселение в четвертый дом, возведенный по программе реновации, в столичном районе Коньково. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что новостройка на Севастопольском проспекте была введена в эксплуатацию в декабре 2021 года. 24 февраля смотровые ордера направят 122 семьям, с 25 февраля они смогут приступить к осмотру квартир. Прежде осуществлялось заселение трех домов на Профсоюзной улице.

В районе Коньково в программу реновации вошла 41 пятиэтажка общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. В этих домах проживают 12,5 тысячи человек.

Ранее Сергей Левкин сообщал, что в Западном округе столицы переехать в новые дома по программе реновации смогут более 12 тысяч жителей. Там ввели в эксплуатацию 25 жилых домов общей площадью более 340 тысяч квадратных метров.

