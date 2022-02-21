Дома жилого квартала Alia в Москве выполнят в песочном и терракотовом цветах

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба Москомстройинвест
Дома в песочном и терракотовом цветах появятся на территории бывшего Тушинского аэродрома в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета по архитектуре и градостроительству.
Отмечается, что цвета подобрали исходя из рассветов, которые архитекторы наблюдали на Москве-реке в районе бывшего Тушинского аэродрома. Дома также выполнены из гладких алюминиевых композитных панелей с элементами из клинкерной плитки, фиброцемента и керамики с нанесением каменного слоя.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подчеркнул, что сложные полутона формируют более тонкий и интересный пейзаж города. Три дома второй очереди будут бежевого и оттенка шампань.
"Гладкий металл, фактурные клинкерные блоки и матовые каменные панели подчеркивают контрастные оконные рамы в цвете золотого дуба. Более яркими оттенками в палитре комплекса стали розовое золото и природная терракота в фасадах двух зданий", – рассказал Кузнецов.
Он пояснил, что во всех многосекционных домах второй очереди каждая зона выполнена в своем цвете, где есть насыщенные и пастельные тона. Вторая очередь строительства жилого района Alia будет сдана в третьем квартале 2023 года.
Ранее сообщалось, что жильцы дома 53 на Молодогвардейской улице в столичном районе Кунцево продолжают переезд в новостройку по программе реновации, расположенную по адресу Бобруйская улица, дом 15/1. Уточняется, что расселение началось 27 января. С тех пор переехать согласились больше 80% жильцов дома на Молодогвардейской улице – это порядка 101 человека из 50 семей.
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