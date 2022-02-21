Жители Кунцева начали переезд в дом на Бобруйской улице по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Жильцы дома 53 на Молодогвардейской улице в столичном районе Кунцево продолжают переезд в новостройку по программе реновации, расположенную по адресу Бобруйская улица, дом 15/1. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В пятиэтажке на Молодогвардейской улице проживают 119 человек из 60 семей. Для их расселения на соседней, Бобруйской улице по программе реновации возведена комфортная новостройка", – рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
Уточняется, что расселение началось 27 января. С тех пор переехать согласились больше 80% жильцов дома на Молодогвардейской улице – это порядка 101 человека из 50 семей.
Первый этаж дома на Бобруйской улице нежилой, он предназначен для объектов социальной инфраструктуры. В квартирах выполнена отделка, соответствующая стандартам реновации, а также установлены электрические плиты и сантехника. Проведено благоустройство двора: высажены деревья и кустарники, оборудованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха.
По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, всего в ЗАО в рамках программы реновации подобрали 54 стартовые площадки. К настоящему времени возведено уже 25 новостроек, еще 14 находятся в стадии строительства, а 22 – проектирования.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что пик расселения москвичей по программе реновации может быть достигнут через два года. Так, в текущем году планируется построить порядка 100 домов и переселить в них 38 тысяч горожан, а до конца 2024 года город намерен обеспечить новым жильем в общей сложности 200 тысяч человек.
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