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11:07

Более 10 тысяч единиц снегоуборочной техники вывели на дороги Москвы

город транспорт

11:07

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Фото: ГБУ "Автомобильные дороги"

Почти 11 тысяч единиц специализированной техники и 58 тысяч человек ликвидируют последствия снегопада на улицах города, сообщает Комплекс городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров провели в 4 часа утра – до начала активного автомобильного движения. После этого дороги обработали противогололедными реагентами.

Под особым контролем коммунальщиков – подходы к остановкам общественного транспорта, к станциям метро, МЦК, ж/д станциям и платформам, больницам, поликлиникам и школам. В усиленном режиме ведется очистка кровель от снега.

Бирюков напомнил москвичам о необходимости соблюдения требований безопасности: не следует заходить за выставленные ограждения и в охранные зоны проведения работ по очистке кровель.

По прогнозам синоптиков, снегопады вернутся в Москву в выходные вместе с плюсовой температурой. В ночь на воскресенье через столицу и область пройдет теплый атмосферный фронт.

Ранее в Московском паркинге рекомендовали водителям не оставлять машины около деревьев и рекламных конструкций. По возможности следует пользоваться общественным транспортом.

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