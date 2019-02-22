Более 10 тысяч единиц снегоуборочной техники вывели на дороги Москвы

Почти 11 тысяч единиц специализированной техники и 58 тысяч человек ликвидируют последствия снегопада на улицах города, сообщает Комплекс городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров провели в 4 часа утра – до начала активного автомобильного движения. После этого дороги обработали противогололедными реагентами.
Под особым контролем коммунальщиков – подходы к остановкам общественного транспорта, к станциям метро, МЦК, ж/д станциям и платформам, больницам, поликлиникам и школам. В усиленном режиме ведется очистка кровель от снега.
Бирюков напомнил москвичам о необходимости соблюдения требований безопасности: не следует заходить за выставленные ограждения и в охранные зоны проведения работ по очистке кровель.
По прогнозам синоптиков, снегопады вернутся в Москву в выходные вместе с плюсовой температурой. В ночь на воскресенье через столицу и область пройдет теплый атмосферный фронт.
Ранее в Московском паркинге рекомендовали водителям не оставлять машины около деревьев и рекламных конструкций. По возможности следует пользоваться общественным транспортом.
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