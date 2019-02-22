Фейерверки 23 февраля запустят на 16 площадках

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Пиротехнические шоу в честь Дня защитника Отечества проведут на 16 площадках города, сообщает портал мэра и правительства Москвы. На портале открытых данных опубликована карта запуска салютов.

Площадки расположены в основном в столичных парках и на берегах водоемов. Праздничные залпы прогремят в небе над Москвой в 21:00. За 10 минут 74 салютные установки совершат около 10 тысяч выстрелов. Небо разукрасят 300-метровые купола из красных, белых и зеленых искр.

Как рассказали рассказали в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, места салютов расположены таким образом, чтобы все горожане смогли увидеть зрелище. Синхронность залпов будут корректировать по радиосвязи.

В этом году главными площадками станут Поклонная гора, Воробьевы горы и Лужнецкая набережная. Кстати, на Поклонной горе шумовой эффект поддержат холостые выстрелы из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что 13 столичных музеев предложат горожанам и туристам в День защитника Отечества посетит концерты, выставки, мастер-классы и тематические лекции. Мероприятия пройдут с 20 по 24 февраля.