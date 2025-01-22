Москомархитектура утвердила проект нового небоскреба в "Москва-Сити"

Фото: stroi.mos.ru

Москомархитектура согласовала проект для бизнес-центра на Краснопресненской набережной. Небоскреб будет насчитывать 81 этаж, передает ТАСС со ссылкой на документы.

Согласно проекту, высота новой башни на берегу Москвы-реки составит 398,1 метра. При этом небоскреб станет самым высоким офисным зданием "Москва-Сити" и столицы в целом. Он будет представлять собой сужающуюся кверху башню и, по задумке архитекторов, должен символизировать вертикальный мост.

Проект был запущен в октябре 2024 года, девелопер планировал сдать небоскреб в 2030 году. Рабочее название башни – "Палитра". Ожидается, что серебристый объем небоскреба будет контрастировать с существующими башнями, а вечером акцент добавит подсветка.

Как добавили в комитете, общественная функция новой башни будет развиваться с первого этажа. Так, на северной стороне здания будет расположен вход в метро, с запада – лифтовые группы в офисную часть, а с востока – спуск в паркинг. С юга будет раскрыта основная видовая часть башни и расположится переход на другой берег.

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