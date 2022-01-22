Завершена реконструкция подстанции "Троицкая" в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию подстанции "Троицкая" в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что объект был построен в 1941 году.

"Проведенные работы позволили повысить качество и надежность электроснабжения 60 тысяч потребителей Троицка, поселений Десеновское и Первомайское, 15 промышленных и социально значимых объектов, среди которых научный центр "Росатома", детские сады и школы", – заявил представитель мэрии.

На обновленной подстанции внедрили микропроцессорные комплексы релейной защиты и наиболее современную автоматизированную систему телемеханики. Кроме того, высокую надежность оборудования обеспечивают актуальные вакуумные выключатели.

По словам Петра Бирюкова, работы на подстанции "Троицкая" проводились без отключения энергопотребителей. Работа объектов, которые от нее питаются, осуществляется в штатном режиме.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства заявил, что в столице почти завершены работы по комплексной реконструкции подстанции "Битца". В конечном итоге ее мощность увеличится в пять раз.