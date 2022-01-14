Основные работы по реконструкции подстанции "Битца" на юго-западе Москвы завершены

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Работы по комплексной реконструкции подстанции "Битца", которые предусматривают увеличение ее мощности в пять раз, практически завершены, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Выполнен перевод питающего центра подстанции на более высокий класс напряжения – 220 киловольт. Это позволяет исключить дефицит мощности и дает возможность для подключения новых абонентов, в целом повышает надежность электроснабжения потребителей Юго-Западного административного округа и ТиНАО", – сказал он.
По словам Бирюкова, в рамках обновления подстанции было построено еще одно здание с современными трансформаторами и электротехническим оборудованием. Это позволило увеличить ее мощность со 126 до 600 мегаватт. Также специалисты завершили сооружение питающих кабельных линий 220 киловольт от ТЭЦ-26.
"Следующим этапом станет перевод существующих потребителей на новые трансформаторы и ремонт основного здания", – заключил Бирюков.
При реконструкции подстанции "Битца" используются технологии, имеющие минимальное воздействие на окружающую среду, поскольку объект расположен на особо охраняемой природной территории "Битцевский лес". В частности, в обновленном питающем центре были установлены новейшие трансформаторы со специальной биоразлагаемой изоляционной жидкостью.
"Работы по реконструкции подстанции "Битца" проводятся без отключения потребителей, энергоснабжение всех объектов осуществляется в штатном режиме", – отмечается в сообщении.
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