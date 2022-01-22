Городские службы проводят уборку дорог в Москве из-за снегопада

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Городские службы в столице проводят работы по уборке улиц и дворовых территорий из-за непогоды и выпадения осадков. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Сегодня в городе минус 5-3 градуса, продолжается сильный снегопад. В круглосуточном режиме идут работы по уборке от снега улиц, дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов, погрузке и вывозу снега", – уточнили в ведомстве.
С 12:00 субботы, 22 января, городские службы начали подметать проезжую часть и тротуары. Поверхности обрабатывают средствами против гололеда.
Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге и не создавать помех снегоуборочной технике.
По прогнозам синоптиков, в субботу в городе продолжится снегопад. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Ветер будет умеренным, на уровне 3-8 метров в секунду.
К вечеру 22 января сугробы в Москве могут вырасти до 50 сантиметров
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