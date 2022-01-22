В Москве стартует проект "Мой спортивный район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве с 25 января стартует реализация пилотного проекта "Мой спортивный район". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Мероприятия будут доступны в шести районах Москвы: Солнцеве (ЗАО), Митине (СЗАО), Марьине (ЮВАО), Ясеневе (ЮЗАО), Коптеве и Беговом (САО). В дальнейшем программу планируют расширить.

Всего подготовлены 10 спортивных площадок с единым расписанием для трех видов тренировок. Так, по вторникам с 19:00 будут доступны многофункциональные тренировки. По субботам с 14:00 проведут зимние кардиотренировки, а занятия по семейному спорту запланированы на 14:00 воскресенья.

В связи с зимой организованы и тренировки на льду. Доступны шесть катков, посетить которые можно в воскресенье, в 16:00.

Ознакомиться с программой "Мой спортивный район" можно на сайте, а также в центрах госуслуг.

Продолжительность каждой обозначенной тренировки составит 60 минут. При себе необходимо иметь спортивную форму, эластичные ленты и воду. Занятия проведут квалифицированные тренеры Мосгорспорта.

Посещать мероприятия проекта "Мой спортивный район" можно только при наличии QR-кода о вакцинации против коронавируса или перенесенном за последний год заболевании. Также можно предоставить ПЦР-тест сроком действия в два дня.

Инициатива "Мой спортивный район" – это проект, организованный департаментом спорта Москвы при участии центров госуслуг "Мои документы" и проекта "Здоровая Москва".

Врач лечебной физкультуры Лариса Сорокина ранее посоветовала при выборе интенсивности физической нагрузки учитывать время, биологические ритмы и индивидуальные особенности организма. Она отметила, что в середине дня человек на 5% сильнее, а во второй половине дня – выносливее.