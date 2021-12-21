Врач назвала лучшее время суток для занятий спортом

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При выборе интенсивности физической нагрузки нужно учитывать время, биологические ритмы и индивидуальные особенности, заявила врач лечебной физкультуры Лариса Сорокина. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".
По ее словам, от времени суток зависит результат тренировки, поэтому необходимо учитывать то, что в середине дня человек на 5% сильнее, а во второй половине дня – выносливее. В связи с этим оптимальным временем для тренировки является период с 15:00 до 19:00.
"Если человека мучают те или иные проблемы со сном, то ему лучше отказаться от вечерних тренировок и не ходить на занятия после 19:00. Если нужно расслабить мышцы, стоит выбирать мягкие практики – йогу или растяжку. Они помогут добиться нужного эффекта", – добавила Сорокина.
При этом для утреннего времени подходят кардиотренировки. Именно в это время проявляется эффект дожигания: калории сжигаются во время нагрузок и после. Также спортом можно заниматься ранним вечером, когда обмен веществ ускоряется, а мышцы становятся более эластичными.
"Оптимально тренироваться с учетом циркадных ритмов – биологических часов, определяющих биохимический состав крови, выработку гормонов, регуляцию давления и температуры. Бодрость утром, вечерняя сонливость – проявления биологических часов", – уточнила Сорокина.
Эксперт посоветовала связывать время тренировок с питанием: не рекомендуется заниматься сразу после приема пищи, а при силовых нагрузках лучше всего поесть спустя два часа.
Ранее тренер-преподаватель, инструктор по йоге Анна Шавыря рассказала, как не бросить тренировки. Для этого необходимо выбрать конкретный вид спорта, вызывающий восторг, а также больше читать и узнавать о нем.
"Злобный ЗОЖ": акройога
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