Тренер озвучила правила, которые помогут не бросить тренировки

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Необходимо выбрать конкретный вид спорта, вызывающий восторг, а также больше читать и узнавать о нем, заявила тренер-преподаватель, инструктор по йоге Анна Шавыря. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".
Также эксперт рекомендовала определить с тренером интенсивность нагрузки, режим питания, сна и технику дыхания. Создать нужный настрой поможет сбор сумки с одеждой и прослушивание музыки по пути в зал.
По словам Шавыря, нужно выбрать цель тренировок. Это может быть похудение, поиск хобби или улучшение здоровья. Затем необходимо установить сроки достижения цели и фиксировать контрольные даты и успехи в дневнике.
Эксперт отметила, что на выработку привычки требуется месяц. Однако если нет сил продержаться такой срок, можно заключить с самим собой пари, а также найти единомышленников. Например, вступить в беговой клуб.
Ранее тренер по целостному образу жизни и питанию Холли Зокколан рассказала, что в зимнее время для укрепления иммунитета людям важно употреблять витамины D, C и цинк.
"Злобный ЗОЖ": акройога
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