Павильоны Московского зоопарка возобновили работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для посетителей Московского зоопарка открываются павильоны с животными. Ранее они были закрыты из-за ограничений по COVID-19. Об этом сообщается на странице столичного зоопарка в Facebook.

"С 22 января Сергей Собянин отменил часть ограничений в столице. В связи с этим наш зоопарк открывает павильоны с животными. Это означает, что посетители вновь смогут заглянуть в гости к приматам, рептилиям, птицам, животным Африки и многим другим", – говорится в сообщении.

Посетителям зоопарка напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности. Им нужно носить маски и соблюдать безопасную дистанцию. Также уточняется, что стоимость посещения зоосада стала прежней – 800 рублей, а для детей до 18 лет – бесплатно.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке в зимнюю спячку впали еноты. В организации отметили, что еноты-полоскуны заснули последними в этом сезоне.