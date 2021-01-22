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10:27

Павильоны Московского зоопарка возобновили работу

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для посетителей Московского зоопарка открываются павильоны с животными. Ранее они были закрыты из-за ограничений по COVID-19. Об этом сообщается на странице столичного зоопарка в Facebook.

"С 22 января Сергей Собянин отменил часть ограничений в столице. В связи с этим наш зоопарк открывает павильоны с животными. Это означает, что посетители вновь смогут заглянуть в гости к приматам, рептилиям, птицам, животным Африки и многим другим", – говорится в сообщении.

Посетителям зоопарка напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности. Им нужно носить маски и соблюдать безопасную дистанцию. Также уточняется, что стоимость посещения зоосада стала прежней – 800 рублей, а для детей до 18 лет – бесплатно.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке в зимнюю спячку впали еноты. В организации отметили, что еноты-полоскуны заснули последними в этом сезоне.

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