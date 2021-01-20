Москва онлайн: как живется альпака в Московском зоопарке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 января съемочная группа Москвы онлайн понаблюдает за кормлением альпака в Московском зоопарке. От сотрудников зоосада наши зрители узнают о рационе и образе жизни животных.

Около 6000 лет назад индейцы одомашнили альпака. Около трех миллионов альпака обитают на территории Андов, большая часть из них населяет Перу. Выращивают животных для стрижки шерсти, из которой делают теплую одежду и пледы. Ни одна другая шерсть в мире не сравнится с шерстью альпака: она в семь раз теплее овечьей и не вызывает аллергии.

Смотрите прямую трансляцию 21 января в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по уважительным причинам, благодарим за понимание.