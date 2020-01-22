Москвичи сдали на переработку уже более 22 тыс новогодних елок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 5 января столичные жители отправили на переработку более 22 тысяч новогодних деревьев, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

Сообщается, что за две первых недели акции "Елочный круговорот" было собрано в два раза больше деревьев, чем в прошлом году за такой же период.

"Акция продлится до конца февраля. Всего в столице работает около 400 точек приема новогодних деревьев на утилизацию", – отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Напомним, что акция по утилизации новогодних деревьев проводится в Москве с 2016 года. Ели, сосны и пихты принимают у москвичей на переработку бесплатно. Полученные деревья обычно перерабатываются в щепу.

Всего в ходе акции "Елочный круговорот" в 2019 году было собрано более 27 тысяч деревьев.

Адреса точек приема елок можно узнать на портале открытых данных правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк принимает нераспроданные после новогодних праздников ели и сосны.