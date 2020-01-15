Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15:14

Более 9 тысяч новогодних елей сдали на утилизацию в Москве с 5 января

город общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичи сдали более 9 тысяч новогодних елей в пункты утилизации со дня начала акции "Елочный круговорот". Об этом Агентству "Москва" рассказала заместитель руководителя "Мосприроды" Вера Струкова.

По ее словам, в минувшем году было собрано около 27 тысяч деревьев. "В этом году у нас уже собрано свыше 9 тысяч елей. Мы ожидаем, что к концу акции количество деревьев превысит 40 тысяч", – отметила Струкова.

Акция по утилизации новогодних елей продлится до конца февраля. В Москве работает 379 точек приема. С адресами точек приема можно ознакомиться на сайте столичного департамента природопользования.

Деревья переработают в щепу. В дальнейшем ее используют в сельском хозяйстве, при благоустройстве улиц и обустройстве экологических троп.

Ели и сосны также начали принимать в Московском зоопарке. Хвойные применяют для обогащения среды обитания и рациона животных. Для травоядных это полезное лакомство, а хищники поиграют с деревьями и наточат о стволы клыки и когти.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика