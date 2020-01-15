Более 9 тысяч новогодних елей сдали на утилизацию в Москве с 5 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичи сдали более 9 тысяч новогодних елей в пункты утилизации со дня начала акции "Елочный круговорот". Об этом Агентству "Москва" рассказала заместитель руководителя "Мосприроды" Вера Струкова.

По ее словам, в минувшем году было собрано около 27 тысяч деревьев. "В этом году у нас уже собрано свыше 9 тысяч елей. Мы ожидаем, что к концу акции количество деревьев превысит 40 тысяч", – отметила Струкова.

Акция по утилизации новогодних елей продлится до конца февраля. В Москве работает 379 точек приема. С адресами точек приема можно ознакомиться на сайте столичного департамента природопользования.

Деревья переработают в щепу. В дальнейшем ее используют в сельском хозяйстве, при благоустройстве улиц и обустройстве экологических троп.

Ели и сосны также начали принимать в Московском зоопарке. Хвойные применяют для обогащения среды обитания и рациона животных. Для травоядных это полезное лакомство, а хищники поиграют с деревьями и наточат о стволы клыки и когти.

