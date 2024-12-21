Пятнадцать лыжных трасс открылись в парках в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Тренировки по бегу на лыжах будут проводиться на 15 трассах в парковых зонах столицы в рамках "Зимы в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Их можно будет посетить по средам в 19:00 и воскресеньям в 10:00. Приходить следует за 5–10 минут до начала тренировки со своим или взятым напрокат инвентарем в удобной спортивной форме и обуви.

Тренировки по бегу на лыжах предназначены для взрослых и детей от 10 лет с различным уровнем физической подготовки. На них можно освоить технику как классического, так и конькового хода. Продолжительность одной тренировки составит 60 минут.

Ранее на ВДНХ открылись новые живописные лыжные трассы в рамках проекта "Зима в Москве". Они проходят по парку "Останкино" и Главному ботаническом саду имени Н. В. Цицина. Для сезона 2024/2025 года были организованы пять маршрутов. Основным прогулочным стал "ЗОЖ-маршрут "Останкино", его протяженность составляет пять километров, он идет вдоль пешеходных дорожек в лесной части парка "Останкино".

Проект "Зима в Москве" привлекает туристов. Это масштабное мероприятие, которое предлагает множество событий для жителей и гостей столицы. В преддверии новогодних праздников, в начале декабря, в гостиницах Москвы было занято более половины номеров (65%) на период с 31 декабря по 5 января.

