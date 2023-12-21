Город выставил на торги участок под строительство коммерческого объекта в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На городские торги по аренде выставили участок под строительство магазина в Зеленограде. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Город проведет аукцион по аренде земельного участка площадью 2,3 тысячи квадратных метров в Зеленограде. С победителем подпишут договор на четыре года и 10 месяцев", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет об участке на улице 1 Мая. Недалеко от него находится станция Зеленоград-Крюково МЦД-3.

Победитель торгов сможет построить на территории магазин площадью до двух тысяч квадратных метров. Принять участие в аукционе смогут как юридические, так и физические лица.

Аукцион пройдет 25 января 2024 года на электронной торговой площадке "Росэлторг". Для участия в нем необходимо зарегистрироваться и создать усиленную квалифицированную подпись.

До этого на городские торги выставили право на реорганизацию территории бывшей промзоны Тушино. Там инвестор сможет построить 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Заявки на участие в аукционе будет принимать до 1 февраля 2024 года.

