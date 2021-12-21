Москомархитектура согласовала проект жилого микрорайона в Новых Ватутинках

14:47
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Москомархитектура согласовала проект нового жилого микрорайона в Новых Ватутинках в ТиНАО.
Общая площадь всех зданий, которые возведут на территории поселения Десеневского, составит порядка 200 тысяч квадратных метров. Пять полузамкнутых кварталов в микрорайоне будут размещены вокруг парка.
"Каждый квартал будет выделяться своим уникальным цветом: бордо, шампань, терракота, патинированная медь и белый. Светлые и темные кварталы чередуются: кварталы с более насыщенными по цвету фасадами стоят по углам участка, градостроительно фиксируя их", – заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Свободное от машин пространство в микрорайоне образуют парк и дворы с уютными палисадниками. Для личного транспорта будут предусмотрены подземные парковки.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект строительства водопровода в городской округ Троицк. Его протяженность составит более 3,9 километра, что позволит обеспечить чистой водой порядка 100 тысяч жителей Троицка и соседних поселений ТиНАО.
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