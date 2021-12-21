Москва онлайн покажет презентацию наряженной главной елки страны

Фото: Москва 24/Александр Авилов

22 декабря на Соборной площади состоится презентация наряженной главной елки страны.

В этом году столицу будет украшать 90-летняя ель из Щелкова. Ее высота – около 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, а размах нижних ветвей – 10 метров.

16 декабря елку торжественно ввезли через Спасские ворота. Их открыли специально для новогоднего автопоезда, за рулем которого по традиции сидел Дед Мороз.

Смотрите трансляцию 22 декабря в 11:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.