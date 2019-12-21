Выставка промышленного дизайна открывается в Новой Третьяковке

Фото: архив Московского музея дизайна/Серийный образец "Фотоснайпера" 1960-е годы

В Новой Третьяковке 25 декабря стартует выставка, которая посвящена развитию промышленного дизайна в России с 1950-х до настоящего времени. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что выставка явится первым проектом Московского музея дизайна на новой площадке.

Так, в рамках экспозиции покажут более 300 объектов из различных частных и музейных коллекций, которые будут разделены тематически: авиация и космонавтика, автомобили, вело- и мототехника, водный транспорт, тяжелая техника, инструменты и оборудование, медицинское оборудование, радиоэлектроника, оптика, спорт, предметы быта.

В частности, посетители смогут увидеть макеты самолетов, снегоходы, кинотехнику, игрушки и многое другое. Среди наиболее интересных экспонатов – макет малой чаши олимпийского огня, спроектированной для Олимпиады-80, парашют, с которым в 1955 году Юрий Гагарин совершил прыжок с высоты 800 метров и электрический самовар "Спутник".

Помимо этого для гостей будет действовать образовательная программа, в которой примут участие советские и российские дизайнеры, представители музеев и предприятий. Выставка закончит работу 1 марта.

Ранее сообщалось, что свыше 80 столичных музеев будут работать в праздники бесплатно. Например, в заповеднике "Коломенское" москвичей и гостей столицы ждут на экспозицию "Елка сто лет назад", где посетители увидят дореволюционные новогодние открытки, старинные игрушки и подарки.