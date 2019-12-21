Москвичи предпочитают передавать данные водосчетчиков через онлайн-сервисы

09:35
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
С начала года москвичи передали показания счетчиков горячего и холодного водоснабжения в Единый информационно-расчетный центр более 65 миллионов раз, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Более двух третей сообщений поступило через онлайн-сервисы.
Более половины показаний счетчиков (51%) пользователи оставили на mos.ru. За год сервисом воспользовались более 33 миллионов раз. Через мобильное приложение "Госуслуги Москвы" показания передали более 9 миллионов раз или 14% от общего числа.
Еще более 1,3 миллиона раз москвичи воспользовались другими сервисами: электронной почтой, терминалами МЭС и СМС. Непосредственно в центрах госуслуг показания оставили менее 1% горожан.
"С начала года горожане стали чаще передавать показания счетчиков воды с помощью онлайн-сервисов, среди которых самым популярным стал портал mos.ru", – сообщили в департаменте информационных технологий.
В ведомстве подчеркнули, что из множества преимуществ этого сервиса жители отметили точность и быстроту передачи показаний, а также возможность сделать это в удобном для них месте в любое время.
Показания счетчиков за текущий месяц специалисты рекомендуют передавать с 15-го числа по 3-е число следующего месяца.
Москвичам рассказали, как не стать жертвой мошенников, которые предлагают проверить или заменить приборы учета воды.
Специалисты пояснили, что общедомовыми приборами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения в Москве занимается только ГБУ "Единый информационно-расчетный центр города Москвы". При этом сотрудники центра не звонят москвичам и не приходят с личными визитами.
Также нужно помнить дату очередной поверки индивидуального прибора учета, информацию о счетчиках, подрядных организациях, которые имеют лицензию на поверку.
Мошенники, кроме того, не могут рассказать, откуда они узнали контакты и сведения о конкретном индивидуальном счетчике. Они могут агрессивно ответить на вопрос о том, есть ли данные об их организации в управляющей компании.
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