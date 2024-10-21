Почти 5 тыс градпланов под возведение соцобъектов выдано в Москве с начала года

Фото: stroi.mos.ru

Москомархитектура оформила свыше 4,8 тысячи градостроительных планов земельных участков для возведения соцобъектов с января по сентябрь этого года. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, из всех выданных градостроительных планов более 4,4 тысячи – на строительство детских садов, школ, медучреждений и спортобъектов. Еще 440 планов оформлены для возведения культурных центров.

Показатель 2024 года на 63% превышает результаты 2023-го – тогда Москомархитектура выпустила свыше 2,7 тысячи градпланов для реализации соцобъектов, уточнил Ефимов.

Градостроительная деятельность в столице проводится на основании оформленного градплана, который содержит информацию о потенциале и планировочных ограничениях земельного участка. Последние заявителю нужно учитывать при реализации проекта.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что рекордсменом по востребованности стала услуга по оформлению документов на возведение детсадов и школ – более 1,1 тысячи обращений. Еще почти 700 раз обратились за утверждением решений по размещению спортивных клубов, бассейнов и ФОК, около 450 обращений пришлись на строительство сооружений для занятий спортом на открытом воздухе.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что город с начала года выделил инвесторам почти 30 гектаров земли для возведения соцобъектов. Всего будет построено 22 здания. Среди них – образовательные учреждения почти на 8,5 тысячи мест, медицинские и культурные объекты.

Некоторые уже находятся на стадии строительства, остальные – проектируются.