Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пятый эфир онлайн-ток-шоу "100 вопросов взрослому", который проведут детские технопарки столицы, состоится 23 октября в 16:45 по московскому времени. Юным москвичам расскажут о секретах успешной самопрезентации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что главной героиней встречи станет актриса юмористического жанра Елена Борщева. Она поделится плюсами и минусами творческой деятельности, подскажет, как распознать актерский потенциал.

Также артистка поделится секретами успешной самопрезентации, помогающими структурировать речь, настроиться на выступление и избавиться от волнения. На сайте напомнили, что присоединиться к мероприятию можно бесплатно, нужна только регистрация.

Добавляется, что зрители могут прислать свои вопросы до эфира или задать их во время встречи. Сообщения ждут в телеграм-канале "Детские технопарки Москвы". Для авторов самых интересных вопросов подготовили памятные сувениры.

Модератором встречи станет амбассадор Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Ксения Канатникова. Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

Ранее предпринимателей из Москвы пригласили на бесплатный онлайн-марафон "Управление репутацией в интернете". Первый вебинар "Бизнес в онлайн-пространстве: тренды и перспективы" состоится 25 октября в 16:00 по московскому времени.

До этого сообщалось, что Московская федерация профсоюзов проведет для жителей столицы серию бесплатных тренингов по развитию эмоционального интеллекта. В ходе них слушатели узнают, как управлять эмоциями, справляться со стрессом, вести переговоры и снижать напряженность в общении.

Собянин рассказал о бесплатных образовательных программах для предпринимателей