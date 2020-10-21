Стартовые площадки для расселения 12 домов подобрали в районе Академическом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Семь стартовых площадок для строительства домов по программе реновации подобрали в Академическом районе. Это позволит расселить в первую волну реализации программы жителей 12 домов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Сейчас на территории района в стадии строительства находятся три дома: улица Новочеремушкинская, владение 27 – подготовка к началу строительства, улица Новочеремушкинская, владение 35, и улица Шверника, владение 6 – строительно-монтажные работы", – отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он рассказал, что еще два здания появятся на улицах Кедрова (владение 6) и Новочеремушкинской (владение 10, корпус 1). Остальные два здания находятся уже на стадии заселения, уточнил глава департамента.

Левкин заявил, что в Академическом районе четыре старых дома разобрали по технологии умного сноса. Всего же в районе расселят и демонтируют 19 корпусов. Под программу реновации на юго-западе столицы попали 520 домов.

Ранее сообщалось, что двухсекционный дом по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию до конца 2020 года на улице Верхние Поля. Новостройка находится по адресу улица Верхние Поля, владение 19, корпус 2. В доме 224 квартиры. Общая площадь квартир составит 11 944,5 квадратного метра.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

