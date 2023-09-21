Финальное мероприятие сезона "Лето на коне" пройдет на ВДНХ 23 сентября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Центре национальных конных традиций на ВДНХ сезон "Лето на коне" подходит к финалу. Закрытие состоится 23 сентября на историческом выводном круге, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На мероприятии свои таланты покажут такие команды, как Hidalgo Show Team, спортивный клуб Silver Stone, Fairytale horse, а также кавалеристы 1-го специального полка полиции ГУ МВД России по Москве. Впервые в таком составе всадники выступят для публики бесплатно. Представление начнется в 12:00, а завершится в 17:30.

"Для всех гостей выставки мы подготовили подарок: большая часть программы закрытия летнего сезона будет включать в себя выступления коллективов, которые раньше нельзя было посмотреть бесплатно. Приглашаем всех на ВДНХ увидеть самое масштабное в Москве конное шоу", – заявил гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров.

Он добавил, что в общей сложности в летнем сезоне Центром национальных конных традиций на ВДНХ было показано порядка 40 шоу. Каждые выходные на историческом выводном круге проходили соревнования, выступления всадников и интерактивные программы для посетителей.

На открытии финального шоу состоятся состязания по хоббихорсингу в формате маршрута Jump & Drive. Хоббихорсинг – это скачки, во время которых наездники управляют игрушечными лошадками на палках. Участники пройдут первую половину соревновательного маршрута на хоббихорсе, а вторую – за рулем мини-копии автомобиля.

Отмечается, что в Центре национальных конных традиций появилось много фанатов этого вида скачек. К некоторым соревнованиям смогут присоединиться все желающие.

В 14:00 на выводном круге появятся профессиональные коллективы конников с авторскими программами. Сначала выступит команда Hidalgo Show Team с номерами "Фламенко" и "Синергия". Далее зрителей ждет представление "Вестерн" от спортивного клуба Silver Stone и Федерации конного спорта по вестерн-дисциплинам.

После этого команда кавалеристов 1-го специального полка полиции ГУ МВД России по Москве представит гостям показательный номер "Парадный выезд московской конной полиции".

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении летнего сезона в столичных парках. Мэр рассказал, что с мая по сентябрь зоны отдыха посетили 80 миллионов гостей. За этот период там провели шесть тысяч мероприятий, отметил градоначальник.

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